توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 13 مايو

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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> تحدث الفترة المقبلة عدد من التغيرات فى مجال العمل فمن الممكن أن تكون فى صالحك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة وابتعد بعض الشىء عن السلبية و"اللامبالاة".قد تحمل الأيام المقبلة عددًا من المفاجآت السارة لمواليد برج الأسد من الناحية العاطفية، فستعرف المزيد من طباع شريكك التى ما زالت تجهلها، فلا تتوتر وتتعامل بغموض، فحياتك العاطفية فى طريقها للاستقرار بعدم سلسلة من الاضطرابات.الحالة الصحية لمواليد برج الأسد جيدة لكن الإفراط فى تناول الوجبات السريعة والأطعمة غير المفيدة ستؤثر على صحتك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج الأسد أن هناك سلسلة من التغيرات تدخل حياتك ستغيرها للأفضل.

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

>الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 13/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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تركيزك فى العمل وقضاء معظم الوقت به يأخذ مساحة كبيرة من حياتك اليومية فبفضل اجتهادك ستخطو الكثير من الخطوات السريعة بالمجال المعنى الفترة المقبلة، فلا تتعجل اتخاذ أى قرار.أما حياة برج العقرب العاطفية جيدة لكن غموضك يثير بعض الاضطرابات الطفيفة فى علاقتك مع شريكك، فعليك أن تكون أكثر وضوحا وإيجابية معه.اضطرابات صحية تعرضت لها مؤخرًا، عليك بإتباع ارشادات وتعليمات الطبيب حتى تتحسن حالتك الصحية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان الفترة المقبلة ستكون أفضل من الماضية، فلا تجعل تركيزك فى العمل مهملا لجوانب أخرى مهمة فى حياتك، أهمها الاهتمام والاعتناء بنفسك وبأسرتك وبشريكك.تعوقك بعض المشاكل الطفيفة، وتتلقى الغدر من زميل مقرب، لا تحزن واستمر فى العمل الجيد حتى تثبت كفاءتك وتنتصر عليهتشعر بالعاطفة نحو شخص مقرب منك وتخشى الاعتراف له بمشاعرة، الأبراج تنصحك بعدم الاعتراف قبل التأكد من عدة أطراف من حبه لك، حتى لا تتعرض إلى الإحراجصحتك تعانى من بعض التوترات، ويبدأ جسمك فى اكتساب الوزن الزائد الذى يسبب لك عدة مشاكل بالضرورة.يتوقع العلماء لمواليد برج الحوت اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2016، يوم مرهق مليء بالتوترات والقلق، لا تحزن فذلك اليوم سيمر سريعاً وسيأتى ما هو أفضل منهتشعر بسعادة كبيرة فى العمل بعد تلقى مكافأة أو ترقية، وتبدأ فى تطوير قدراتك العملية والمهنية لتصعد إلى مستوى جديد فى مؤسستك>على الصعيد العاطفي:>تشعر بالحب والعاطفة الكبير من شخص لم تكن تتوقع وقوعه فى الحب بك، عش أحلى أوقات حياتك، وابدأ فى اقتسام الأوقات السعيدة معه.>برج الميزان على الصعيد الصحي:>تغيرات الجو تصيبك بأزمات صحية طفيفة، حاذر من تلقى أى عدوى واستمر فى تمارينك الرياضية، واستشر طبيبك الخاص إذا شعرت بأى أعراض مفاجئةيتوقع العلماء لمواليد برج الميزان اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2016، يوم مليء بالأخبار والأشخاص الجميلة، استثمر كل لحظة سعيدة وعش حياتك بالطول والعرض فى هذا اليومالاكتفاء بإنهاء الأفكار المتراكمة عليك منذ فترة كبيرة، لن يفيدك بأى شىء سوى ان تبقى فى مكانك لا تتقدم ولا تتأخر، التفكير فى أفكار جديدة وحده القادر على طرد الطاقة السلبية المسيطرة عليك فى آخر فقرة، التواجد مع الزملاء فى العمل بشكل دائم ينعش حالتك الفكرية، ويدخلك فى إطار الأجواء العملية أكثر من ذلك.التفكير والشكوك والاحتمالات كلمات ربما لها معانى كبيرة هى المسيطرة حالياً على مشاعرك وقوتك العقلية، أنت من الشخصيات التى لا يمكن أن تفكر فى شيئين معاً، تحتاج إلى التركيز فى شىء واحد إما حالتك العاطفية أو حالتك المهنية، فالاثنين لا يجتمعا مع مولود الحمل، انتقى الأوقات التى تضع فيها قوتك التركيزية فى النواحى العملية.ممارسة الرياضة والمشى لمدة ساعة يومياً، يزيد من شعورك بالحماس ويطرد الطاقة السلبية التى أخذت قدر كبير من طاقتك، تناول المأكولات التى تحتوى على سكريات هذه الفترة حتى تعطيك شعوراً بالنشاط والحيوية، وابتعد عن النوم بعد الأكل مباشرة.>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يقضى وقت طويل يفكر فى حالته العاطفية وفى علاقته بأحد الأشخاص التى لا يقدر أن يضعها فى قالب معين صداقة أم حب، مما يجعله يفقد تركيزه فى العمل، ويمر بضيق فكرى كبير هذه الفترة.الترقيات فى طريقها إليك بعد طول انتظار، تعود إلى مستواك المعهود فى إنجاز العمل بشكل سريع ودقيق مما يجعلك تستعيد قدر كبير من حماسك وإقبالك على إنجاز أكبر قدر ممكن من الأفكار التى ستتقدم بها خطوات كثيرة نحو مناصب أفضل فى الفترة المقبلة، التواجد الدائم مع المتميزين يجعلك تكتسب منهم مهارات التميز.الاستماع إلى أحاديث الأغانى والروايات شىء جيد، لكن العمل به فى المواقف الحقيقية غير منطقى، فالالتحام مع حالة الأغنية أو الرواية مقبول ما دام لم يتعد نطاق معين، لكن أن تجعل قرارات مصيرية فى حياتك متوقفة على هذا الحديث فبالتأكيد ستخسر كثيراً، لأن المواقف التى تحكيها الأغانى والقصص مواقف مكتوبة ومعروفة نهايتها.>برج القوس على الصعيد الصحي:>العادات الصحية السيئة أهم ما بعكر صفو حياتك حالياً، فبالرغم من تقدمك فى العمل إلا أن التعامل مع التدخين بهذه الصورة التى تجعله من الأشياء الملازمة لك فى جميع الأوقات، تزيد من شعورك الدائم بالجوع والإرهاق والحاجة إلى النوم لفترات كثيرة، احذر من التمادى فى هذه العادة.>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مميزة على الصعيد المهنى يعود فيها إلى ريادته وأفكاره البناءة فى محيط العمل، لا يمكن ان يتخلى مولود برج القوس عن حبه للعمل وتميزه فيه، خاصة إنه من الأبراج التى ترفض اللفشل فى أى من مجالات الحياة.>برج الثور حظك اليوم الجمعة 13/5/2016>برج الثور على الصعيد المهني:>ستبدأ فى تأسيس مشروع جديد وستكون بداية موفقة تم تأجيلها منذ فترة طويلة، وسوف تصبح أساسا جيد لمستقبل ناجح لك، لا تتعجل فى أى خطوة دون تفكير ولا تعتمد على الآخرين فى عملك وعليك أن تتخذ موقفًا فى بعض الأمور المعلقة فى عملك.

على الصعيد العاطفي:

>ستتعرض لمشادات كثيرة اليوم فتجنب حدوث مشاكل مع شريك حياتك، وحاول أن تصمت وأن تكون لطيف طوال اليوم واسع لفهم وجهة نظر الشخص الأخر لكى يمر اليوم بأقل الخسائر.

>برج الثور على الصعيد الصحي:

>انتبه فى القيادة وعليك توخى الحذر حتى لا تتعرض لحادث بسيط، ستواجه عطل فى سيارتك الخاصة، لا تسعى للبقاء فى الخارج كثيرًا فعليك الانتهاء من العمل الخاص بك، والاسترخاء فى المنزل.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>ستقابل فرص جديدة فى حياتك العملية اليوم ومن المحتمل ان تختار أحد الفرص التى سيترتب عليها تقديم مكافآت أفضل، اتخذ الوقت الكافى لاستكمال المشروعات القديمة الخاصة بك.

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى

>طموحك يساعدك على تحقيق أحلامك والوصول إلى ما تريد فى أسرع وقت ممكن، عليك أن تنظم وقتك وتدير عملك بشكل جيد يسمح لك أن تكون على رأس قائمة اهتمامات مديرك فى العمل، كما أن هذا سيدعم موقفك بشكل كبير ويجعلك الأكثر تحققاً بين جميع زملائك.

>برج الجدى على الصعيد العاطفى

>على الرغم من أن الوضع اليوم غير مناسب لاتخاذ قرارات هامة بشأن علاقتك بالحبيب، إلا أن هناك كذلك الكثير من الأمور التى يجب أن تحسمها قبل فوات الأوان، خصوصا أن الوضع والعلاقة بينكما لم تعد تسمح بالكثير من الصمت.

>على الصعيد الصحى

> القلق هذا الشعور الملازم لك طوال الوقت والذى قد يكون سبباً فى إصابتك بالكثير من الأزمات الصحية بسبب أنه يؤدى إلى صداع نصفى وغيرها من الأعراض التى يجب أن تكون أكثر قدرة على التحكم بها حتى لا تتطور الأمور أكثر من ذلك.

>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير، خصوصاً أن الوضع الأن أصبح أكثر وضوحاً مما كان عليه سابقاً وتحديداً على مستوى العمل وعلاقتك بالحبيب وهو ما يجعل وضعك جيد إلى حد كبير.

حظك اليوم الجوزاء الجمعة 13/5/2016

>حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:

>بعض الأخبار السعيدة بالنسبة للعمل ستغير من حياتهم تماماً وستجعلهم فى المقدمة، فالأحلام التى طالما حلموا بها ربما يحققونها فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلهم فى العمل فالأمور ستكون على ما يرام.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

>الحب سيكون من أكثر الأشياء المرهقة التى تؤرق حياة هذا البرج وتشعره بالخوف من المستقبل، فبعض مشاكل مثل الغيرة والشك ستكون عائق بينهم وبين الوصول إلى السعادة العاطفية.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>سيكونون بحالة صحية جيدة، فلا داعى للخوف بشان حالتهم الصحية فبعض المشاكل البسيطة مثل ألام العظام سيتخلصون منها على الفور.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>بعض الأخبار السعيدة بالنسبة للعمل ستغير من حياتهم تماماً وستجعلهم فى المقدمة، فالأحلام التى طالما حلموا بها ربما يحققونها فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلهم فى العمل فالأمور ستكون على ما يرام

>برج الدلو حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

>من الصعب تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الخاصة بك اليوم، فاليوم أفضل للبدء فى البحث عن وظيفة ثانية لتكملة الدخل الخاص بك، ستنجح فى إيجاد شيء يرضيك وستصبح وظيفتك الأساسية فى السنوات القليلة المقبلة، يجب عليك ممارسة بعض الاقتصادات بغية الحفاظ على نمط حياتك.

على الصعيد العاطفي:

>هناك مؤشر قوى لإفساد حياتك العاطفية بعد تدخل طرف ثالث فى العلاقة، فقد اجتذبت أنت أو شريكك لشخص آخر، عرفته فى الماضي، سيتدخل أحد الأصدقاء المقربين أو آباء وأمهات أما أنت أو شريكك لإصلاح الأزمة، ومن الضرورى الوقوف إلى جانب بعضكما البعض بقوة ضد كل شخص.

>برج الدلو على الصعيد الصحي:

متطلبات العمل الخاص بك تدفعك للإهمال فى صحتك، وهذا يؤثر تأثيرًا سلبيًا على صحتك، كنت بحاجة إلى البحث عن طريقة صحية للاسترخاء عليك الذهاب لنزهة فى الصباح أو تتجه للرقص لتحديث لعقلك وجسمك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>هناك فرصة أن تقوم اليوم بانهاء أكثر نقطة ثانوية من التوجس، وهذا قد يكون صحيحاً تماما، ويمكن تعطيل النهج الخاص بك وقت السلام والوئام فى المنزل أو فى مكان العمل، فحان الوقت للإحاطة علما بصورة كبيرة وتجاهل المسائل الثانوية.

>برج السرطان حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى

>اليوم سوف يكون هناك فرصة لحل كل الأزمات والمشاكل المالية الخاصة بالعمل فى الفترة الأخيرة، كما أن هناك خبر سيكون هو الأفضل خلال هذا اليوم لأنه متعلق تحديداً بعملك وتحقيق الكثير من النجاحات خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى انتظرته كثيراً.

>على الصعيد العاطفى

>لقاء مرتقب مع حبيب قديم، كنت على علاقة وثيقة به ولكن الظروف التى مررت بها العلاقة، ولكن اليوم ستحدث الكثير من المحادثات والتى من شأنها أن تغير الكثير من الوضع فيما بينكما كما أن العلاقة ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه، كذلك يفضل الاستمتاع باليوم قدر الإمكان.

>برج السرطان على الصعيد الصحى

>اليوم جيد إلى حد كبير، صحتك أفضل حالاً مما كانت عليه قديماً خصوصاً بعد أن اتبعت الأسلوب الصحى فى الطعام، كما حرصت على أن تقلل من الإجهاد وكذلك يفضل أن تحصل على عدد ساعات كافية خلال اليوم لأن هذا كله يكون له تـأثير على صحتك.

>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة حدوث بعض الأمور فى العمل وكذلك على مستوى الأسرة، لذا عليك التعامل مع كل هذه التغيرات بحذر شديد، والتعامل معه بطريقة أكثر ذكاء من المعتاد.

>حظك اليوم العذراء الجمعة 13/5/2016

>حظك اليوم لبرج العذراء:

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

>سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية فى هذه الفترة والتى ستؤثر سلباً على حياته العملية، فللأسف التراخى عن أداء مهامهم اليومية والتراجع عن العمل سيكون سمتهم فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يهدئون من روعهم حتى لا يقعون فى مشاكل كبيرة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

>الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة له والجانب الذى يرتكنون عليه فى حال شعورهم بالتراجع على باقية النواحى الأخرى من الحياة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

>الالتزام بالتحاليل والفحوصات المطلوبة سيكون من اهم الأشياء التى يجب ان يحرص عليها أبناء هذا البرج،

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية فى هذه الفترة والتى ستؤثر سلباً على حياته العملية، فللأسف التراخى عن أداء مهامهم اليومية والتراجع عن العمل سيكون سمتهم فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يهدئون من روعهم حتى لا يقعون فى مشاكل كبيرة.