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موجز المحافظات.. تسمم 8 أشخاص لتناولهم"مياه" بها سم فئران

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موجز المحافظات.. تسمم 8 أشخاص لتناولهم"مياه" بها سم فئران موجز المحافظات.. تسمم 8 أشخاص لتناولهم"مياه" بها سم فئران
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الخميس، أبرزها أنه أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة بقرية تلات بمحافظة الفيوم بحالة تسمم غذائى، إثر تناولهم "مياه" بها سم فئران كانوا قد وضعوه للتخلص من فئران بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وطعن تلميذ ابتدائى زميله بمطواه، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية، الخميس، بسبب خلافات عائلية بين عائلتى التلميذين، فى مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

كما وزعت اللجنة المشرفة على امتحانات سنوات النقل بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، ورقة أسئلة مادة الجبر على طلاب الصف الأول، وتبين أنها من منهج التيرم الأول.

وأطلق أمين شرطة "طلعت ر. ع." من قوة الانتشار بمركز حوش عيسى بالبحيرة ومقيم زاوية حمور الدلنجات النيران على اثنين من الفلاحين جيرانه بعد نشوب مشاجرة بين شقيقه وجيرانه على أولوية الرى، مما أدى لإصابتهما بطلقات نارية، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام لتلقى العلاج اللازم.

وقال شهود عيان إن مجهولون فجروا منزل يمتلكه أمين شرطة بمنطقة حى الصفا جنوب مدينة العريش، وبحسب تصريحات الأهالى أكدوا أن المنزل مهجور، ولم يتسبب التفجير فى وقوع إصابات.

وأعلنت 50 دولة مشاركة فى فعاليات الجلسة 103 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، الموافقة بالإجماع على استضافة لفعاليات الجلسة 104 للمنظمة خلال الفترة ما بين 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2016 بمدينة الأقصر، وهو القرار الذى يعد بمثابة تنصيب دولى لمدينة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية.


>تسمم 8 من أسرة واحدة بالفيوم لتناولهم "مياه" بها سم فئران
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>تلميذ يطعن زميله بمطواة بعد امتحان الابتدائية فى بنى سويف
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>مدرسة بالغربية توزع ورقة أسئلة جبر الصف الأول الثانوى من منهج التيرم الأول
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>أمين شرطة يطلق النار على شخصين لخلافات على أولوية الرى بالبحيرة
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>مجهولون يفجرون منزل أمين شرطة جنوب العريش
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>بالصور.. جنازة مهيبة لشهيد الإرهاب فى قريته بالدقهلية
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