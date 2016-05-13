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الأهلي يؤكد رسميا بيع تريزيجيه إلى أندرلخت

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الأهلي يؤكد رسميا بيع تريزيجيه إلى أندرلخت الأهلي يؤكد رسميا بيع تريزيجيه إلى أندرلخت

أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" بشكل رسمي موافقة الأهلي على عرض أندرلخت لضم محمود حسن "تريزيجيه".

يحيي علي وكيل أعمال تريزيجيه أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن "اللاعب على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى أندرلخت". (طالع التفاصيل)

وقال زيزو عقب فوز الأهلي أمام أسوان: "الأمور انتهت وتريزيجيه إلى أندرلخت".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "وصل عرضا رسميا إلى الأهلي يوم الأربعاء يطالب بإتمام الاتفاق بخصوص تريزيجيه مثل ما كان متفق عليه في الإعارة".

وأوضح "وسينضم تريزيجيه إلى أندرلخت بقيمة 2 مليون و300 ألف يورو يتم دفعها على دفعتين. مثل ما كان الاتفاق في عقد إعارة الأهلي".

وشارك تريزيجيه مع أندرلخت في 7 مباريات بمختلف البطولات، صنع فيهم هدفا وحيدا ولم يسجل اي هدف.

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