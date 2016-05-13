عبد الحفيظ يتحدث لـ في الجول عن - الفارق المطمئن مع الزمالك.. ونجوم ' غير محبطة ' في الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الفوز على أسوان برباعية نظيفة في الجولة 28 للدوري المصري هو الطبيعي بالنسبة للفريق الأحمر.

وواصل الأهلي تصدره للدوري المصري برصيد 62 نقطة بالفوز على أسوان وبفارق ثماني نقاط عن الزمالك الوصيف.

وأضاف عبد الحفيظ لـFilGoal.com يوم الخميس: "ما حدث اليوم هو الطبيعي للأهلي، ومباراة وادي دجلة استثناء".

وخسر الأهلي أمام وادي دجلة بهدف في الوقت القاتل بالجولة الماضية.

وأردف "في مباراة دجلة كان هناك فرصة ضائعة في بداية المباراة لو أحرزت لكان الفوز حليفنا لا محالة".

وتابع "الرغبة التي كانت عند لاعبي الأهلي أمام أسوان هي الموجودة في كل مباراة ولا شيء جديد".

وأكد عبد الحفيظ على أن فوز الزمالك على بتروجيت لم يؤثر على لاعبي الأهلي أمام أسوان.

وأوضح "الفارق كبير في النقاط، لا أنظر خلفي ولدي رصيد يؤمني وأي نتائج أخرى لا تشغلني".

"لا أبحث أو أنظر خلفي، طالما أحقق الفوز إذن الأمر منتهي.. ونسعى لحسم الدوري في أي وقت".

البدلاء

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com عن دور البدلاء في مباراة أسوان، بعد مشاركة جون أنطوي ومحمد نجيب وعماد متعب.

وقال: "مشاركة البدلاء تدل على صحة ما قلناه بأن كل اللاعبين سيحصلون على الفرصة".

"لا أحد يشعر بالإحباط في الأهلي وأنطوي خير دليل على ذلك بعدما شاهدنا الدور الذي قام به في الدقائق التي لعبها".

وأتم "الكل سينال فرصته سواء أحمد الشيخ أو صالح جمعة لكن قرار مشاركتهما يحدده مارتن يول فقط".