الأهلي عن سوق الانتقالات: مدافع قوي وصانع ألعاب.. حراسة المرمى لا تشغلنا

تحدث عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي عن رغبات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

الأهلي ضم 8 لاعبين الموسم الماضي، 7 في الصيف وصفقة وحيدة بطلها عمرو السولية في يناير الماضي.

وقال زيزو: "يوجد بعض المراكز التي نتناقش فيها. ونسعى لضم عدد محدود جدا من الخارج".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "صفقتان أو 3 لا أكثر".

وأجاب زيزو حول سؤال (هل تم تحديد المراكز التي يحتاج الأهلي دعمها؟) قائلا: "مدافع قوي وكذلك صانع ألعاب ينضم إلى المجموعة الرائعة التي نمتلكها".

وعن حراسة المرمى، قال زيزو: "مركز حراسة المرمى لا يشغلنا. دائما ما تخرج أقاويل وأخبار تربطنا بحراس مرمى على حسب نتيجة المباراة. ولكن كلها لا صحة لها".

وأتم "الأندية الكبيرة دائما ما تلعب على التتويج بكل البطولات التي تشارك فيها ولذلك تسعى لدعم صفوفها بشكل دائم".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 62 نقطة من 27 مباراة بفارق 8 نقاط عن الزمالك.