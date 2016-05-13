عبد الحفيظ: ضياع الدوري؟ لو تحول الأهلي لـ ' عدو نفسه ' حينها سيحدث ذلك الأمر

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن فريقه يملك كل مقومات البطولة للفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وصرح عبد الحفيظ عقب الفوز على أسوان برباعية"عامل التركيز مهم للغاية في هذه المرحلة الحاسمة من الدوري، من الممكن ألا يحالفنا التوفيق في مباراة أو اثنتين مثلما حدث أمام دجلة، ولكن من المستحيل أن يتخلى عنك طوال الموسم".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2" قائلا:"التوفيق حالفنا كثيرًا أمام أسوان، بتسجيل 3 أهداف في نهاية الشوط الأول، مما جعلنا نلعب بأعصاب هادئة في الشوط الثاني".

واستدرك"ولكن هذا لا يقلل من فريق أسوان ومدربه عماد النحاس، بل إن الأهلي هو الفريق الوحيد الذي هز شباكه بسبعة أهداف هذا الموسم".

وكان الأهلي فاز ذهابًا على اسوان بنتيجة 3-1 في ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وواصل "في كل مباراة نتوقع أكثر من سيناريو، لأن الفرص والاستحواذ لا يضمن الفوز للأهلي، بل الأهم أن نغلق صفحة كل مباراة عقب نهايتها أيًا كانت النتيجة والأداء".

وبسؤاله عن إمكانية ضياع الدوري لصالح أي منافس، أتم عبد الحفيظ"نحن الأفضل من كل الوجوه سواء من ناحية الأداء أو القدرات أو عناصر الخبرة، إلا إذا تحول الأهلي إلى عدو نفسه، ونسعى للبعد عن أي حسابات سلبية".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بفارق ثماني نقاط عن الزمالك مع تبقي 8 مباريات للفريقين.