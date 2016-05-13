محمد حلمي يحدد سلبية وحيدة في فوز الزمالك على بتروجيت

حدد محمد حلمي المدير الفني للزمالك سلبية وحيدة في الفريق رغم الفوز على بتروجيت بثنائية في الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وشدد حلمي"حققنا فوزًا مهمًا على فريق بتروجيت القوي، ولكن أداء لاعبي الزمالك عابه بعض الكسل خاصة في الشوط الثاني".

واستدرك عبر قناة "الحياة 2" قائلا:"ربما يكون ذلك بسبب الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، والجهاز الفني يحاول علاج هذه السلبيات ليكون الأداء أفضل".

وأشاد مدرب الزمالك بمنافسه، قائلا:"بتروجيت فريق منضبط، ولديه حلول هجومية، ومتكامل لديهم السرعة والقوة والمهارة والتحرك في مساحة والوعي التكتيكي ومدرب مميز".

وواصل"بتروجيت دائمًا منافس صعب، التوفيق لم يحالفه بداية الموسم تحت قيادة أحمد حسن، لكن مدربه الحالي طلعت يوسف يؤدي عملاً مميزًا".

وأتم محمد حلمي"أداء الزمالك سيتحسن كثيرًا عندما يصل جميع لاعبيه للياقة بدنية أفضل".