أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد حلمي يحدد سلبية وحيدة في فوز الزمالك على بتروجيت

Google+ Print
محمد حلمي يحدد سلبية وحيدة في فوز الزمالك على بتروجيت محمد حلمي يحدد سلبية وحيدة في فوز الزمالك على بتروجيت

حدد محمد حلمي المدير الفني للزمالك سلبية وحيدة في الفريق رغم الفوز على بتروجيت بثنائية في الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وشدد حلمي"حققنا فوزًا مهمًا على فريق بتروجيت القوي، ولكن أداء لاعبي الزمالك عابه بعض الكسل خاصة في الشوط الثاني".

واستدرك عبر قناة "الحياة 2" قائلا:"ربما يكون ذلك بسبب الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، والجهاز الفني يحاول علاج هذه السلبيات ليكون الأداء أفضل".

وأشاد مدرب الزمالك بمنافسه، قائلا:"بتروجيت فريق منضبط، ولديه حلول هجومية، ومتكامل لديهم السرعة والقوة والمهارة والتحرك في مساحة والوعي التكتيكي ومدرب مميز".

وواصل"بتروجيت دائمًا منافس صعب، التوفيق لم يحالفه بداية الموسم تحت قيادة أحمد حسن، لكن مدربه الحالي طلعت يوسف يؤدي عملاً مميزًا".

وأتم محمد حلمي"أداء الزمالك سيتحسن كثيرًا عندما يصل جميع لاعبيه للياقة بدنية أفضل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع