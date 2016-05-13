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المرور يضبط 559 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل كبارى القاهرة

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المرور يضبط 559 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل كبارى القاهرة المرور يضبط 559 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل كبارى القاهرة
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى أمس الخميس.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 559 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 133 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 45 مخالفة مرورية بالقاهرة، و 199 مخالفة مرورية بالجيزة، 120 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

- المرور: 3079 مخالفة تجاوز سرعات على الطرق السريعة
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