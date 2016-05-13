أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعلم كفر الشيخ" تحقق غدا مع رئيسى لجنتين وملاحظين لعدم الانضباط بالامتحانات

Google+ Print
"تعلم كفر الشيخ" تحقق غدا مع رئيسى لجنتين وملاحظين لعدم الانضباط بالامتحانات "تعلم كفر الشيخ" تحقق غدا مع رئيسى لجنتين وملاحظين لعدم الانضباط بالامتحانات
قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ستبدأ غدًا السبت، التحقيق مع رئيس لجنة امتحانات الشهادة الابتدائية فى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية، اللجنة رقم "3"، والمراقب الأول، ومراقب الدور، والملاحظين، ومسئول الأمن، للشئون القانونية، لعدم الانضباط فى لجنة مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية، كذلك التحقيق رئيس لجنة مدرسة الشهيد فرحات الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والمراقب الأول، وعدد من الملاحظين.

كانت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قررت،أمس الخميس، إحالة رئيس لجنة امتحانات الشهادة الابتدائية فى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية، اللجنة رقم "3"، والمراقب الأول، ومراقب الدور، والملاحظين، ومسئول الأمن، للشئون القانونية، للتحقيق معهم، لعدم تحقيق الإنضباط باللجنة، وتسريب امتحان مادة الرياضيات.

كما قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، استبعادهم من أعمال الامتحانات، واستبدالهم بآخرين، وتصحيح أوراق امتحانات مادة الرياضيات، لتلاميذ اللجنة المذكورة، فى لجنة خاصة بمعرفة رئيسا لجنة الامتحانات والكنترول بإدارة بيلا التعليمية.


>إحالة رئيس لجنة بامتحانات الابتدائية للتحقيق بكفر الشيخ
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365