"الغرف التجارية":أسعار الأرز تتخطى حاجز الـ ٨ جنيهات للمستهلك قبل رمضان

أكد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الأرز مستمرة فى الارتفاع فى السوق المصرية بسبب دخول شهر رمضان وزيادة معدلات الإقبال من المستهلكين، لافتاً إلى أن سعر الكيلو تخطى حاجز الـ٨ جنيهات فى بعض الأنواع ذات الجودة المرتفعة ليصل إلى ٨ جنيهات ونصف جنيه.

وأضاف إدريس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر الأرز وصل للأنواع التى تحتوى على نسبة مسر الأرز إلى نحو 6.5 جنيهاً، لافتاً إلى أن نقص المعروض وإحتكار محصول الأرز السبب فى استمرار الأزمة وارتفاع الأسعار بصورة متتالية.

وكان مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أكد أن انفراجة أزمة ارتفاع أسعار الأرز ستبدأ منتصف يونيو المقبل مع خروج المحصول الجديد من الفلاحين، ما يجبر التجار على فك إحتكار محصول الأرز وعرض المخزون لديهم بالأسواق.

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