وكيل تريزيجيه يكشف لـ في الجول عن موعد إعلان أندرلخت عن الصفقة رسميا

كشف يحيى علي وكيل أعمال محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي عن موعد إعلان انتقاله رسميا بصفة نهائية إلى أندرلخت البلجيكي.

وكشف الأهلي عن اتفاق نهائي مع أندرلخت يقضي بحصوله على مليونين و300 ألف يورو نظير بيع تريزيجيه نهائيا للفريق البلجيكي. (التفاصيل)

وقال يحيى علي لـFilGoal.com يوم الخميس: "سأسافر يوم الأثنين للاتفاق مع أندرلخت على راتب تريزيجيه وقيمة عقده مع النادي".

وأضاف "الأمور انتهت بين الناديين، وسيتم الإعلان الرسمي من قبل أندرلخت عقب نهاية الموسم".

وينتهي الموسم في الدوري البلجيكي يوم 22 مايو الجاري.

وأشار "عقد انتهاء الموسم سيعلن أندرلخت عن صفقاته الجديدة، والتي تتضمن تريزيجيه".