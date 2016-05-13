بالصور.. القبض على تشكيل عصابى خلال ذبحهم 16 "حمار" بكفر الشيخ

تمكنت مباحث بيلا برئاسة النقيب أحمد مصطفى عمر، تحت اشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد سعد مأمور قسم بيلا، من إلقاء القبض على اثنين من بين التشكيل العصابى أثناء ذبحهم حمير بجوار محطة صرف كفر العجمى التابعة لبيلا .

وكان اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ ، تلقى اخطاراً يفيد بوصول بلاغ من الأهالي لمأمور قسم بيلا ، ورئيس المباحث يفيد بوجود بتشكيل عصابى يقوم أفراده بذبح الحمير بجار محطة صرف كفر عجمى، انتقلت على الفور قوة من مركز شرطة بيلا ، وتمكنت من إلقاء القبض على اثنين من أفراد التشكيل العصابى ، وفر بقية التشكيل العصابى هاربين، وتبين ذبح التشكيل العصابى لـ 6 حمير ، ومازال 10 حمير أحياء لم يتمكن التشكيل العصابى من ذبحهم، وتم اقتياد المتهمين الملقى القبض عليهم لقسم شرطة بيلا وجارى تحرير محضر بالواقعة .

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