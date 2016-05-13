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النائب علاء عابد:القضاء على العشوائيات يتطلب تصور مشترك من الإسكان والتضامن

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النائب علاء عابد:القضاء على العشوائيات يتطلب تصور مشترك من الإسكان والتضامن النائب علاء عابد:القضاء على العشوائيات يتطلب تصور مشترك من الإسكان والتضامن
أكد اللواء علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن انتهاء ظاهرة العشوائيات تتطلب وضع استراتيجية مشتركة بين وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعى والإدارة المحلية لوضع تصور لتحويلها لحدائق و متنزهات، موضحاً أن الدولة عليها توفير مساكن جديدة للمقيمين فى العشوائيات.

وأضاف عابد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدستور نص على الانتهاء من قوانين العدالة الاجتماعية فى دور الانعقاد التشريعى الأول، لافتاً إلى أن توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع قوانين العشوائيات و إيجاد المسكن المناسب على أولويات أعمال اللجان المختصة فى ذلك.

وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار تقدم بقوانين للعدالة الاجتماعية، موضحاً أن اللجان المعنية بدراستها هى لجنة التضامن الاجتماعى واللجنة الاقتصادية ولجنة الإسكان.

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مصر 365

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