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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 13/5/2016 برج الأسد حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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تحدث الفترة المقبلة عدد من التغيرات فى مجال العمل فمن الممكن أن تكون فى صالحك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة وابتعد بعض الشىء عن السلبية و"اللامبالاة".

على الصعيد العاطفى:
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قد تحمل الأيام المقبلة عددًا من المفاجآت السارة لمواليد برج الأسد من الناحية العاطفية، فستعرف المزيد من طباع شريكك التى ما زالت تجهلها، فلا تتوتر وتتعامل بغموض، فحياتك العاطفية فى طريقها للاستقرار بعدم سلسلة من الاضطرابات.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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الحالة الصحية لمواليد برج الأسد جيدة لكن الإفراط فى تناول الوجبات السريعة والأطعمة غير مفيدة ستؤثر على صحتك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
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يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج الأسد أن هناك سلسلة من التغيرات تدخل حياتك ستغيرها للأفضل.
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مصر 365

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