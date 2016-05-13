برج العقرب حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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تركيزك فى العمل وقضاء معظم الوقت به يأخذ مساحة كبيرة من حياتك اليومية فبفضل اجتهادك ستخطو الكثير من الخطوات السريعة بالمجال المعنى الفترة المقبلة، فلا تتعجل اتخاذ أى قرار.أما حياة برج العقرب العاطفية جيدة لكن غموضك يثير بعض الاضطرابات الطفيفة فى علاقتك مع شريكك، فعليك أن تكون أكثر وضوحًا وإيجابية معه.اضطرابات صحية تعرضت لها مؤخرًا، عليك بإتباع ارشادات وتعليمات الطبيب حتى تتحسن حالتك الصحية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة المقبلة ستكون أفضل من الماضية، فلا تجعل تركيزك فى العمل مهملاً لجوانب أخرى مهمة فى حياتك، أهمها الاهتمام والاعتناء بنفسك وبأسرتك وبشريكك.