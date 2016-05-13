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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 13/5/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

على الصعيد المهنى:
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تركيزك فى العمل وقضاء معظم الوقت به يأخذ مساحة كبيرة من حياتك اليومية فبفضل اجتهادك ستخطو الكثير من الخطوات السريعة بالمجال المعنى الفترة المقبلة، فلا تتعجل اتخاذ أى قرار.

على الصعيد العاطفي:
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أما حياة برج العقرب العاطفية جيدة لكن غموضك يثير بعض الاضطرابات الطفيفة فى علاقتك مع شريكك، فعليك أن تكون أكثر وضوحًا وإيجابية معه.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
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اضطرابات صحية تعرضت لها مؤخرًا، عليك بإتباع ارشادات وتعليمات الطبيب حتى تتحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة المقبلة ستكون أفضل من الماضية، فلا تجعل تركيزك فى العمل مهملاً لجوانب أخرى مهمة فى حياتك، أهمها الاهتمام والاعتناء بنفسك وبأسرتك وبشريكك.
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مصر 365

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