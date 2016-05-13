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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 13/5/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

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على الصعيد المهنى:
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تعوقك بعض المشاكل الطفيفة، وتتلقى الغدر من زميل مقرب، لا تحزن واستمر فى العمل الجيد حتى تثبت كفاءتك وتنتصر عليه.

على الصعيد العاطفي:
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تشعر بالعاطفة نحو شخص مقرب منك وتخشى الاعتراف له بمشاعرة، الأبراج تنصحك بعدم الاعتراف قبل التأكد من عدة أطراف من حبه لك، حتى لا تتعرض إلى الإحراج.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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صحتك تعانى من بعض التوترات، ويبدأ جسمك فى اكتساب الوزن الزائد الذى يسبب لك عدة مشاكل بالضرورة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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يتوقع العلماء لمواليد برج الحوت اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2016، يوم مرهق مليء بالتوترات والقلق، لا تحزن فذلك اليوم سيمر سريعًا وسيأتى ما هو أفضل منه.
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مصر 365

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