برج الحوت حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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تعوقك بعض المشاكل الطفيفة، وتتلقى الغدر من زميل مقرب، لا تحزن واستمر فى العمل الجيد حتى تثبت كفاءتك وتنتصر عليه.تشعر بالعاطفة نحو شخص مقرب منك وتخشى الاعتراف له بمشاعرة، الأبراج تنصحك بعدم الاعتراف قبل التأكد من عدة أطراف من حبه لك، حتى لا تتعرض إلى الإحراج.صحتك تعانى من بعض التوترات، ويبدأ جسمك فى اكتساب الوزن الزائد الذى يسبب لك عدة مشاكل بالضرورة.يتوقع العلماء لمواليد برج الحوت اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2016، يوم مرهق مليء بالتوترات والقلق، لا تحزن فذلك اليوم سيمر سريعًا وسيأتى ما هو أفضل منه.