برج الحوت حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

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برج الحوت على الصعيد المهنى:تعوقك بعض المشاكل الطفيفة، وتتلقى الغدر من زميل مقرب، لا تحزن واستمر فى العمل الجيد حتى تثبت كفاءتك وتنتصر عليه.
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على الصعيد العاطفي:تشعر بالعاطفة نحو شخص مقرب منك وتخشى الاعتراف له بمشاعرة، الأبراج تنصحك بعدم الاعتراف قبل التأكد من عدة أطراف من حبه لك، حتى لا تتعرض إلى الإحراج.
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برج الحوت على الصعيد الصحي:صحتك تعانى من بعض التوترات، ويبدأ جسمك فى اكتساب الوزن الزائد الذى يسبب لك عدة مشاكل بالضرورة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:يتوقع العلماء لمواليد برج الحوت اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2016، يوم مرهق مليء بالتوترات والقلق، لا تحزن فذلك اليوم سيمر سريعًا وسيأتى ما هو أفضل منه.
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