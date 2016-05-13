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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 13/5/2016 برج الميزان حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:
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تشعر بسعادة كبيرة فى العمل بعد تلقى مكافأة أو ترقية، وتبدأ فى تطوير قدراتك العملية والمهنية لتصعد إلى مستوى جديد فى مؤسستك.

على الصعيد العاطفي:
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تشعر بالحب والعاطفة الكبير من شخص لم تكن تتوقع وقوعه فى الحب بك، عش أحلى أوقات حياتك، وابدأ فى اقتسام الأوقات السعيدة معه.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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تغيرات الجو تصيبك بأزمات صحية طفيفة، حاذر من تلقى أى عدوى واستمر فى تمارينك الرياضية، واستشر طبيبك الخاص إذا شعرت بأى أعراض مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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يتوقع العلماء لمواليد برج الميزان اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2016، يوم ملىء بالأخبار والأشخاص الجميلة، استثمر كل لحظة سعيدة وعش حياتك بالطول والعرض فى هذا اليوم.
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مصر 365

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