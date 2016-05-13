برج الميزان حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

> تشعر بسعادة كبيرة فى العمل بعد تلقى مكافأة أو ترقية، وتبدأ فى تطوير قدراتك العملية والمهنية لتصعد إلى مستوى جديد فى مؤسستك. على الصعيد العاطفي:

> تشعر بالحب والعاطفة الكبير من شخص لم تكن تتوقع وقوعه فى الحب بك، عش أحلى أوقات حياتك، وابدأ فى اقتسام الأوقات السعيدة معه. برج الميزان على الصعيد الصحي:

> تغيرات الجو تصيبك بأزمات صحية طفيفة، حاذر من تلقى أى عدوى واستمر فى تمارينك الرياضية، واستشر طبيبك الخاص إذا شعرت بأى أعراض مفاجئة. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> يتوقع العلماء لمواليد برج الميزان اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2016، يوم ملىء بالأخبار والأشخاص الجميلة، استثمر كل لحظة سعيدة وعش حياتك بالطول والعرض فى هذا اليوم.

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شبكةعيونالإخبارية

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