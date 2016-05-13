برج الحمل حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

الحمل على الصعيد المهني:

> الاكتفاء بإنهاء الأفكار المتراكمة عليك منذ فترة كبيرة، لن يفيدك بأى شىء سوى أن تبقى فى مكانك لا تتقدم ولا تتأخر، التفكير فى أفكار جديدة وحده القادر على طرد الطاقة السلبية المسيطرة عليك فى آخر فقرة، التواجد مع الزملاء فى العمل بشكل دائم ينعش حالتك الفكرية، ويدخلك فى إطار الأجواء العملية أكثر من ذلك. على الصعيد العاطفي:

> التفكير والشكوك والاحتمالات كلمات ربما لها معانى كبيرة هى المسيطرة حالياً على مشاعرك وقوتك العقلية، أنت من الشخصيات التى لا يمكن أن تفكر فى شيئين معاً، تحتاج إلى التركيز فى شىء واحد إما حالتك العاطفية أو حالتك المهنية، فالاثنين لا يجتمعان مع مولود الحمل، انتقى الأوقات التى تضع فيها قوتك التركيزية فى النواحى العملية. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> ممارسة الرياضة والمشى لمدة ساعة يوميًا، يزيد من شعورك بالحماس ويطرد الطاقة السلبية التى أخذت قدر كبير من طاقتك، تناول المأكولات التى تحتوى على سكريات هذه الفترة حتى تعطيك شعوراً بالنشاط والحيوية، وابتعد عن النوم بعد الأكل مباشرة. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يقضى وقت طويل يفكر فى حالته العاطفية وفى علاقته بأحد الأشخاص التى لا يقدر أن يضعها فى قالب معين صداقة أم حب، ما يجعله يفقد تركيزه فى العمل، ويمر بضيق فكرى كبير هذه الفترة.

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شبكةعيونالإخبارية

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