أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الجمعة 13/5/2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

الحمل على الصعيد المهني:
>

الاكتفاء بإنهاء الأفكار المتراكمة عليك منذ فترة كبيرة، لن يفيدك بأى شىء سوى أن تبقى فى مكانك لا تتقدم ولا تتأخر، التفكير فى أفكار جديدة وحده القادر على طرد الطاقة السلبية المسيطرة عليك فى آخر فقرة، التواجد مع الزملاء فى العمل بشكل دائم ينعش حالتك الفكرية، ويدخلك فى إطار الأجواء العملية أكثر من ذلك.

على الصعيد العاطفي:
>

التفكير والشكوك والاحتمالات كلمات ربما لها معانى كبيرة هى المسيطرة حالياً على مشاعرك وقوتك العقلية، أنت من الشخصيات التى لا يمكن أن تفكر فى شيئين معاً، تحتاج إلى التركيز فى شىء واحد إما حالتك العاطفية أو حالتك المهنية، فالاثنين لا يجتمعان مع مولود الحمل، انتقى الأوقات التى تضع فيها قوتك التركيزية فى النواحى العملية.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>

ممارسة الرياضة والمشى لمدة ساعة يوميًا، يزيد من شعورك بالحماس ويطرد الطاقة السلبية التى أخذت قدر كبير من طاقتك، تناول المأكولات التى تحتوى على سكريات هذه الفترة حتى تعطيك شعوراً بالنشاط والحيوية، وابتعد عن النوم بعد الأكل مباشرة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يقضى وقت طويل يفكر فى حالته العاطفية وفى علاقته بأحد الأشخاص التى لا يقدر أن يضعها فى قالب معين صداقة أم حب، ما يجعله يفقد تركيزه فى العمل، ويمر بضيق فكرى كبير هذه الفترة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى