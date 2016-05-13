حظك اليوم برج القوس الجمعة 13/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> الترقيات فى طريقها إليك بعد طول انتظار، تعود إلى مستواك المعهود فى إنجاز العمل بشكل سريع ودقيق ما يجعلك تستعيد قدرًا كبيرًا من حماسك وإقبالك على إنجاز أكبر قدر ممكن من الأفكار التى ستتقدم بها خطوات كثيرة نحو مناصب أفضل فى الفترة المقبلة، التواجد الدائم مع المتميزين يجعلك تكتسب منهم مهارات التميز. على الصعيد العاطفي:

> الاستماع إلى أحاديث الأغانى والروايات شىء جيد، لكن العمل به فى المواقف الحقيقية غير منطقى، فالالتحام مع حالة الأغنية أو الرواية مقبول ما دام لم يتعدى نطاق معين، لكن أن تجعل قرارات مصيرية فى حياتك متوقفة على هذا الحديث فبالتأكيد ستخسر كثيرًا، لأن المواقف التى تحكيها الأغانى والقصص مواقف مكتوبة ومعروفة نهايتها. برج القوس على الصعيد الصحي:

> العادات الصحية السيئة أهم ما بعكر صفو حياتك حالياً، فبالرغم من تقدمك فى العمل إلا أن التعامل مع التدخين بهذه الصورة التى تجعله من الأشياء الملازمة لك فى جميع الأوقات، تزيد من شعورك الدائم بالجوع والإرهاق والحاجة إلى النوم لفترات كثيرة، احذر من التمادى فى هذه العادة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مميزة على الصعيد المهنى يعود فيها إلى ريادته وأفكاره البناءة فى محيط العمل، لا يمكن ان يتخلى مولود برج القوس عن حبه للعمل وتميزه فيه، خاصة أنه من الأبراج التى ترفض اللفشل فى أى من مجالات الحياه.

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شبكةعيونالإخبارية

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