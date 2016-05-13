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برج الثور حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

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برج الثور حظك اليوم الجمعة 13/5/2016 برج الثور حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

برج الثور على الصعيد المهنى
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ستبدأ فى تأسيس مشروع جديد وستكون بداية موفقة تم تأجيلها منذ فترة طويلة، وسوف تصبح أساسًا جيدًا لمستقبل ناجح لك، لا تتعجل فى أى خطوة دون تفكير ولا تعتمد على الآخرين فى عملك وعليك أن تتخذ موقفًا فى بعض الأمور المعلقة فى عملك.

على الصعيد العاطفى:
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ستتعرض لمشادات كثيرة اليوم فتجنب حدوث مشاكل مع شريك حياتك، وحاول أن تصمت وأن تكون لطيفا طوال اليوم واسع لفهم وجهة نظر الشخص الآخر لكى يمر اليوم بأقل الخسائر.

برج الثور على الصعيد الصحي:
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انتبه فى القيادة وعليك توخى الحذر حتى لا تتعرض لحادث بسيط، ستواجه عطل فى سيارتك الخاصة، لا تسعى للبقاء فى الخارج كثيرًا فعليك الانتهاء من العمل الخاص بك، والاسترخاء فى المنزل.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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ستقابل فرصًا جديدة فى حياتك العملية اليوم ومن المحتمل أن تختار إحدى الفرص التى سيترتب عليها تقديم مكافآت أفضل، اتخذ الوقت الكافى لاستكمال المشروعات القديمة الخاصة بك.
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مصر 365

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