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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 13/5/2016 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى
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طموحك يساعدك على تحقيق أحلامك والوصول إلى ما تريد فى أسرع وقت ممكن، عليك أن تنظم وقتك وتدير عملك بشكل جيد يسمح لك أن تكون على رأس قائمة اهتمامات مديرك فى العمل، كما أن هذا سيدعم موقفك بشكل كبير ويجعلك الأكثر تحققًا بين جميع زملائك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى
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على الرغم من أن الوضع اليوم غير مناسب لاتخاذ قرارات مهمة بشأن علاقتك بالحبيب، إلا أن هناك كذلك الكثير من الأمور التى يجب أن تحسمها قبل فوات الأوان، خصوصًا أن الوضع والعلاقة بينكما لم تعد تسمح بالكثير من الصمت.

على الصعيد الصحى
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القلق هذا الشعور الملازم لك طوال الوقت والذى قد يكون سببًا فى إصابتك بالكثير من الأزمات الصحية بسبب أنه يؤدى إلى صداع نصفى وغيرها من الأعراض التى يجب أن تكون أكثر قدرة على التحكم بها حتى لا تتطور الأمور أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير، خصوصًا أن الوضع الآن أصبح أكثر وضوحًا مما كان عليه سابقًا وتحديدًا على مستوى العمل وعلاقتك بالحبيب وهو ما يجعل وضعك جيد إلى حد كبير.
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مصر 365

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