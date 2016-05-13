حظك اليوم الجوزاء الجمعة 13/5/2016

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:

>

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

>

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>

بعض الأخبار السعيدة بالنسبة للعمل ستغير من حياتهم تمامًا وستجعلهم فى المقدمة، فالأحلام التى طالما حلموا بها ربما يحققونها فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلهم فى العمل فالأمور ستكون على ما يرام.الحب سيكون من أكثر الأشياء المرهقة التى تؤرق حياة هذا البرج وتشعره بالخوف من المستقبل، فبعض مشاكل مثل الغيرة والشك ستكون عائقا بينهم وبين الوصول إلى السعادة العاطفية.سيكونون بحالة صحية جيدة، فلا داعى للخوف بشأن حالتهم الصحية فبعض المشاكل البسيطة مثل آلام العظام سيتخلصون منها على الفور.بعض الأخبار السعيدة بالنسبة للعمل ستغير من حياتهم تمامًا وستجعلهم فى المقدمة، فالأحلام التى طالما حلموا بها ربما يحققونها فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلهم فى العمل فالأمور ستكون على ما يرام.