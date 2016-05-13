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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 13/5/2016 برج الدلو حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

على الصعيد المهني:
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من الصعب تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الخاصة بك اليوم، فاليوم أفضل للبدء فى البحث عن وظيفة ثانية لتكملة الدخل الخاص بك، ستنجح فى إيجاد شيء يرضيك وستصبح وظيفتك الأساسية فى السنوات القليلة المقبلة، يجب عليك ممارسة بعض الاقتصادات بغية الحفاظ على نمط حياتك.

على الصعيد العاطفي:
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هناك مؤشر قوى لإفساد حياتك العاطفية بعد تدخل طرف ثالث فى العلاقة، فقد اجتذبت أنت أو شريكك لشخص آخر، عرفته فى الماضي، سيتدخل أحد الأصدقاء المقربين أو آباء وأمهات أما أنت أو شريكك لإصلاح الأزمة، ومن الضرورى الوقوف إلى جانب بعضكما البعض بقوة ضد كل شخص.

برج الدلو على الصعيد الصحى:
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متطلبات العمل الخاص بك تدفعك للإهمال فى صحتك، وهذا يؤثر تأثيرًا سلبيًا على صحتك، كنت بحاجة إلى البحث عن طريقة صحية للاسترخاء عليك الذهاب لنزهة فى الصباح أو تتجه للرقص لتحديث لعقلك وجسمك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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هناك فرصة أن تقوم اليوم بإنهاء أكثر نقطة ثانوية من التوجس، وهذا قد يكون صحيحًا تمامًا، ويمكن تعطيل النهج الخاص بك وقت السلام والوئام فى المنزل أو فى مكان العمل، فحان الوقت للإحاطة علما بصورة كبيرة وتجاهل المسائل الثانوية.
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مصر 365

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