أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الجمعة 13/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

على الصعيد المهنى
>

اليوم سوف يكون هناك فرصة لحل كل الأزمات والمشاكل المالية الخاصة بالعمل فى الفترة الأخيرة، كما أن هناك خبرًا سيكون هو الأفضل خلال هذا اليوم لأنه متعلق تحديدًا بعملك وتحقيق الكثير من النجاحات خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى انتظرته كثيرًا.

على الصعيد العاطفى
>

لقاء مرتقب مع حبيب قديم، كنت على علاقة وثيقة به ولكن الظروف التى مررت بها العلاقة، ولكن اليوم ستحدث الكثير من المحادثات والتى من شأنها أن تغير الكثير من الوضع فيما بينكما كما أن العلاقة ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه، كذلك يفضل الاستمتاع باليوم قدر الإمكان.

برج السرطان على الصعيد الصحى
>

اليوم جيد إلى حد كبير، صحتك أفضل حالاً مما كانت عليه قديمًا خصوصًا بعد أن اتبعت الأسلوب الصحى فى الطعام، كما حرصت على أن تقلل من الإجهاد وكذلك يفضل أن تحصل على عدد ساعات كافية خلال اليوم لأن هذا كله يكون له تـأثير على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>

يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة حدوث بعض الأمور فى العمل وكذلك على مستوى الأسرة، لذا عليك التعامل مع كل هذه التغيرات بحذر شديد، والتعامل معه بطريقة أكثر ذكاء من المعتاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى