برج السرطان حظك اليوم الجمعة 13/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى

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على الصعيد العاطفى

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برج السرطان على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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اليوم سوف يكون هناك فرصة لحل كل الأزمات والمشاكل المالية الخاصة بالعمل فى الفترة الأخيرة، كما أن هناك خبرًا سيكون هو الأفضل خلال هذا اليوم لأنه متعلق تحديدًا بعملك وتحقيق الكثير من النجاحات خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى انتظرته كثيرًا.لقاء مرتقب مع حبيب قديم، كنت على علاقة وثيقة به ولكن الظروف التى مررت بها العلاقة، ولكن اليوم ستحدث الكثير من المحادثات والتى من شأنها أن تغير الكثير من الوضع فيما بينكما كما أن العلاقة ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه، كذلك يفضل الاستمتاع باليوم قدر الإمكان.اليوم جيد إلى حد كبير، صحتك أفضل حالاً مما كانت عليه قديمًا خصوصًا بعد أن اتبعت الأسلوب الصحى فى الطعام، كما حرصت على أن تقلل من الإجهاد وكذلك يفضل أن تحصل على عدد ساعات كافية خلال اليوم لأن هذا كله يكون له تـأثير على صحتك.يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة حدوث بعض الأمور فى العمل وكذلك على مستوى الأسرة، لذا عليك التعامل مع كل هذه التغيرات بحذر شديد، والتعامل معه بطريقة أكثر ذكاء من المعتاد.