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"جنح قصر النيل" تصدر حكمها غدا على 51 من متظاهرى 25 إبريل

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"جنح قصر النيل" تصدر حكمها غدا على 51 من متظاهرى 25 إبريل "جنح قصر النيل" تصدر حكمها غدا على 51 من متظاهرى 25 إبريل
تصدر غدا السبت محكمة جنح قصر النيل، حكمها على 51 من متظاهرى 25 إبريل، بينهم 33 محبوسا والباقون مخلى سبيلهم على ذمة القضية.

ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر، وطالب دفاع المتهمين بالجلسة الماضية ببراءة المتهمين استنادا إلى بطلان القبض والتحريات، وعدم وجود ثمة مظاهرات فى الأماكن التى تم القبض فيها على المتهمين.

كما دفع محامى المتهمين بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وعدم وجود ثمة أحراز فى القضية. وكان المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفى رئيس النيابة، قد قرر إخلاء سبيل 30 متظاهرًا بكفالة تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه، وحبس 33 متهمًا آخرين بالتظاهر بدون تصريح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل وتم إحالتهم للمحاكمة أمام الجنح.


>"جنح قصر النيل" تؤجل محاكمة 51 متهما بالتظاهر فى 25 إبريل لـ14 مايو للحكم

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