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رجال مباحث "أبوتيج" بأسيوط يضبطون بندقيتين آليتين بحوزة مزارعين

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رجال مباحث "أبوتيج" بأسيوط يضبطون بندقيتين آليتين بحوزة مزارعين رجال مباحث "أبوتيج" بأسيوط يضبطون بندقيتين آليتين بحوزة مزارعين
وردت معلومات إلى الرائد عبد الغفار الناحل، رئيس مباحث مركز أبوتيج، بأسيوط ومعاونه الأول النقيب هيثم شمس الدين، تتهم عائلتين فى قرية المسعودى دائرة المركز بإشهار أسلحة آلية خلال تشاجرهما بسبب الخلاف على إدارة مخبز بلدى يملكانه فى نطاق القرية.

أثبتت التحريات صحة المعلومات وأن المشاجرة بين"سالم زكى مصطفى"- مزارع - وإخوته "أيمن" و"محمود"- و"نور" موظفين – من عائلة مهدى "طرف أول" وبين "ياسر وسيد أحمد إبراهيم" و"محمود محمد محمود"– مزارعين - ينتمون لعائلة حجازى "طرف ثان".

أخطر الرائد عبد الغفار الناحل رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط واللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، والعميد منتصر عويضة، رئيس المباحث، فأمروا بسرعة ضبط المتهمين والأسلحة التى بحوزتهم.

باستئذان نيابة مركز أبوتيج داهمت قوة من رجال المباحث مقر إقامة العائلتين وضبطت بحوزة اثنين منهم وبحوزتهما ندقيتين آليتين وحررت لهما المحضر اللازم وأحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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