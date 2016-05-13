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توزيع صناديق قمامة جديدة فى برج العرب غرب الإسكندرية

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توزيع صناديق قمامة جديدة فى برج العرب غرب الإسكندرية توزيع صناديق قمامة جديدة فى برج العرب غرب الإسكندرية
وزعت شركة نهضة للنظافة بالتعاون مع مركز ومدينة برج العرب، اليوم الخميس، صناديق قمامة جديدة بالمدينة، بالإضافة إلى ما سبق توزيعه بقرية بهيج ليستتبعها بعد ذلك إجراءات أخرى تستهدف الوصول بالمنظومة إلى أعلى مستوى من الكفاءة، وذلك بعد عقد اجتماع بين العميد تامر سعيد، رئيس مركز ومدينة برج العرب ومدير قطاع برج العرب بشركة نهضة مصر، بشأن رفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز، من خلال عدة إجراءات يأتى على رأسها زيادة عدد صناديق القمامة بشوارع المركز.

كما قامت الشركة من خلال إدارة الرصد البيئى بالمركز برفع 8 أطنان من القمامة، بالإضافة إلى 12 طنًا تم رفعها بمعدات المركز، ليكون إجمالى ما تم رفعه اليوم 20 طنًا.

من جهة أخرى، عرضت الجمعية الاستهلاكية المتنقلة منتجاتها لأهالى مركز ومدينة برج العرب اليوم، والتى تستمر فى عرض منتجاتها الخميس من كل أسبوع، وتشمل منتجات (اللحوم، والدواجن، أسماك)، إلى جانب السلع الاستهلاكية الجافة بسعر أقل من مثيلاتها بالسوق، فى ظل استحسان وإقبال كبير من أهالى برج العرب.


>- صحافة المواطن.. بالصور.. قارئ يبتكر فكرة جديدة لصناديق القمامة بالإسكندرية

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مصر 365

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