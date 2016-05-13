مكتبة الإسكندرية توثق حياة الشيخ محمد رفعت قيثارة السماء

بدأت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع حفيدة الشيخ محمد رفعت فى استلام وتوثيق تاريخ وحياة الشيخ محمد رفعت الملقب بالمعجزة.

وتضم المجموعة الوثائقية للشيخ العديد من الصور خلال حفلاته، وبعض الصور الشخصية والعائلية وبعض الصور للشيخ فى مرضه وخطابات معجبيه ومتابعيه وبعض المقالات التى نشرت عنه وعقد التعاون بينه وبين الاذاعة المصرية، وعقد الاتفاق معه على افتتاح الاذاعة خلال الحفل الذى اقيم بهذه المناسبة فى دار الأوبرا.

وتوالى المكتبة البحث فى أرشيف الشيخ عن الكنوز والدرر التى طواها عنا الزمن لتكشف بحق عن أروع من قرأ آيات الذكر الحكيم فى القرن العشرين، فقد استطاع بصوته العذب أن يغزو القلوب والوجدان فى قراءة عذبه خاشعة، صوته يشرح الآيات، ويجمع بين الخشوع وفوة التأثير، فكان أسلوباً فريداً فى التلاوة.

ولد الشيخ محمد رفعت فى يوم الاثنين 9 مايو 1882 بحى المغربلين بالقاهرة، وفقد بصره وهو فى سن الثانية، وحفظ القرآن الكريم فى سن الخامسة، حيث التحق بكتاب مسجد فاضل باشا بدرب الجماميز بالسيدة زينب ودرس علم القراءات وعلم التفسير ثم المقامات الموسيقية على أيدى شيوخ عصره، وتوفى والده وهو فى سن التاسعة، وكان مأمور لقسم الخليفة، فوجد الشيخ نفسه مسئولاً عن أسرته وأصبح عائلها الوحيد، ولجأ إلى القرآن الكريم يعتصم به ولا يرزق منه، ويضح من أرشيف الشيخ مدى المنزلة التى وصل إليها فى القلوب والعقول، ولعل نشأة الشيخ وحياته التى كانت فى عصر مليء بالثقافات المتنوعة وكبار العباقرة فى كل مناحى الحياة -فى أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين- حيث كانت الأجواء المحيطة والسائدة فى ذلك العصر، قد أفرزت عظيم الانتماء والولاء والارتباط بأرض مصر المحروسة التى أنبتت عباقرة الرجال فى جميع المجالات الحياتية، مما كان له أكبر الأثر فى ثقافة الشيخ وموهبته وتأثيره فيهم، فكانت كل هذه الاشعاعات المنيرة بمثابة مخزون لدى الشيخ حيث طوعها فى تطوير مكوناته الفنية والثقافية وتطوير أدواته الصوتية وإثراء خبراته الأدائية، ولعل هذا من أحد الأسباب التى دفعته لعدم السفر خارج مصر، هذا فضلا عن أنه كان يردد دائما "أنا لا أبحث عن المال أبداً، فإن الدنيا كلها عرض زائل".

وتعدت شهرة الشيخ الآفاق وجاب صوته أرجاء المعمورة وجاءه الناس من كل مكان يسألون عنه ويسلمون على يديه، ولكن لكل شيء إذا ما تم نقصان، فقد أصيب الشيخ بمرض سرطان الحنجرة، وتوقف عن القراءة، وعلى الرغم أنه لم يكن يملك تكاليف العلاج إلا أنه اعتذر عن قبول أى مدد أو عون ألح به عليه ملوك ورؤساء العالم الإسلامى، وكان يردد دائما كلمته المشهورة "إن قارئ القرآن لا يهان".

هذا وستقام ليلة فى حب الشيخ محمد رفعت فى الأسبوع الأول من رمضان داخل بيت السنارى، بحضور العديد من الشخصيات العامة وستذاع بتلك الليلة بعض التسجيلات النادرة له.

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