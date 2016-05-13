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جاستين تمبرليك نجم حفل مسابقة Eurovision في السويد

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الخميس 12-05-2016 23:53

كشف النجم العالمي جاستين تمبرليك Justin Timberlake إنه سيغني في حفل مسابقة Eurovision الذي يقام في ستوكهولم بالسويد. وسيغني تمبرليك في استراحة نهائي المسابقة الذي يقام السبت.

وأوضح منظمو المسابقة أن مشاركة تمبرليك ستكون خارج المسابقة، وهذه أول مرة في تاريخ المسابقة التي يغني فيها نجم شهير في الحفل النهائي للمسابقة بصورة مستقلة.

وفي تصريح قال سفين ستويانوفيتش، أحد منتجي المسابقة: هذه فرصة رائعة، ونحن سعداء أن يغني تمبرليك أغنيته الجديدة مع فريقه في حفلنا.

وسيغني تمبرليك، الحائز على تسع جوائز غرامي أغنيته الجديدة "Can't Stop the Feeling"، والتي غناها في فيلم الرسوم المتحركة "ترولز".

وجاء الإعلان عن مشاركة تمبرليك بعد أن أعلنت Eurovision أن رومانيا طردت من المسابقة لعدم دفع الرسوم.

 

 

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