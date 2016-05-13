نجمة "ستار أكاديمي" هايدي موسى... نقطة ومن أول السطر

كشف الشاعر أمير طعيمة عضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي" عن دعمه الأول لطالبته السابقة النجمة المصرية هايدي موسى، نجمة الموسم الأخير من البرنامج، بعدما قرر انتاج أول أغنية خاصة لها بعنوان "نقطة ومن أول السطر".

الأغنية بالطبع من كلمات أمير طعيمة، و ألحان و توزيع الموسيقار خالد عز الذي تحمس للمشاركة في تكاليف الانتاج و مهندس صوت مصطفى ، ومن المقرر إطلاقها قريبا عبر موقع اليوتيوب، وإذا حققت النجاح المنتظر، ستكون نواة لألبوم كامل هو الأول في مسيرة المطربة الشابة.

يذكر ان هايدي شاركت في الموسم الحادي عسر من برنامج المسابقات الغنائي ستار أكاديمي ، وقد وصلت للنهائيات وجاءت في المركز الثاني، وباتت واحدة من أكثر المطربات الجدد انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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