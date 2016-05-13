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بالصور: "علقة موت" للممثلة زينة .. والفاعل معروف!!

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الجمعة 13-05-2016 02:34

أثارت النجمة زينة قلق متابعيها عبر موقع إنستقرام، بعدما نشرت صورة لها وهى داخل المستشفى، باديا على وجهها آثار كدمات عنيفة حول العين اليسرى، وزادت من قلقهم بعدما كتبت، ضربوني وعوروني وكسروا لي دراعي، ثم تبين فيما بعد أن الصورة ضمن مشاهدها بمسلسلها الجديد "أزمة نسب".

زينة بدت فى الصورة وكأنها تلقت "علقة موت" بالفعل، وظهرت بصحبتها النجمة سلوى خطاب والنجم محمود عبد المغني، ومخرج العمل سعيد حامد، وبعدما انهالت التعليقات التي تتمنى لها السلامة والشفاء، كتبت لتطمئن جمهورها قائلة: بهزر على فكرة، وتبين أن الأمر كله دعابة للترويج للمسلسل المقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2016.

 

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