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بالصور: جوليا روبرتس "حافية القدمين" خلال تكريمها مع جورج كلوني في كان

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الجمعة 13-05-2016 02:49

من المنتظر أن يكرم مهرجان كان Cannes في دورته الـ 69 عدداً من النجوم العالميين بعرض أفلامهم من خارج المسابقة الرسمية.

وأتى في المقدمة فيلم Money Monster بطولة جوليا روبرتس Julia Roberts وجورج كلوني George Clooney يوم 12 مايو أي في اليوم الثاني للمهرجان، كما يعرض فيلم الخيال العلمي the BFG يوم 14 مايو، ويعرض فيلم The Nice Guys للنجم راسل كرو Russell Crowe وريان جوسلينغ Ryan Gosling وماثيو بومر Matt Bomer يوم 15، وتدور أحداثه حول التحقيق في واقعة انتحار نجم من نجوم الأفلام الإباحية في لوس أنجلوس عام 1970.

وفيلم Money Monster من بطولة كلوني وروبرتس وتدور أحداثه حول مقدم برامج اقتصادي شهير يدعى لي جيتس ويجسده جورج كلوني حيث يتعرض لعملية سطو مسلح وهو يقدم برنامجه على الهواء مباشرة، ويتم أخذهم رهائن ويحاول هو وفريق عمله إنقاذ أنفسهم من هذه الورطة.

ويشارك إلى جانب جورج كلوني وجوليا روبرتس في بطولة الفيلم كل من كاتريونا بالف Caitriona Balfe وجاك أوكونيل Jack O'Connell، والفيلم من تأليف آلان ديفيور وجيم كوف ومن إخراج جودي فوستر Jodie Foster.

وحسب الصور التي تداولتها الصحف والمواقع العالمية، ظهرت روبرتس على السجادة الحمراء "حافية القدمين"، مما اثار استغراب محبيها ومتتبعيها.

 

 

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