جورج كلوني من "كان": ترامب لن يصبح رئيساً.. مستحيل

أبدى النجم العالمي جورج كلوني George Clooney إصراره على أن المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump لن ينتخب رئيساً للبلاد، واعداً بأن الخوف لن يكون هو الشيء الذي يقود الولايات المتحدة.

تصريح كلوني جاء خلال حديثه إلى الصحفيين، ضمن فعاليات مهرجان كان Cannes السينمائي حيث يشارك بفيلم الإثارة "Money Monster"، الذي يلعب بطولته الى جانب النجمة جوليا روبرتس Julia Roberts.

وشدد جورج كلوني، الذي كان أحد جامعي التبرعات البارزين في حملة هيلاري كلينتون Hillary Clinton الانتخابية، على أن ترامب لن يفوز، وقال " ترامب لن يصبح رئيساً. هذا أمر مستحيل".

وأضاف الممثل أن أحد أسباب سطوع نجم ترامب هو تداخل الأخبار مع الترفيه، وهو ما ظهر في فيلم "Money Monster"، الذي يلعب فيه كلوني دور رمز اقتصادي بارز يتم اختطافه على الهواء مباشرة من قبل مستثمر يمر بأزمة.