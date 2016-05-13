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سكاي إيطاليا تزف نبأ سعيدا لجماهير يونايتد.. ' مورينيو بدلا من فان جال '

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سكاي إيطاليا تزف نبأ سعيدا لجماهير يونايتد.. ' مورينيو بدلا من فان جال ' سكاي إيطاليا تزف نبأ سعيدا لجماهير يونايتد.. ' مورينيو بدلا من فان جال '

أعلنت سكاي إيطاليا نبأ سعيدا لجماهير مانشستر يونايتد. البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا فنيا ليونايتد خلفا للهولندي لويس فان جال.

هزيمة أخيرة أمام ويست هام حلت على جماهير مانشستر يونايتد بالصدمة الحزينة نظرا لابتعاد الفريق بنسبة 99% عن الظهور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكدت شبكة سكاي إيطاليا أن البرتغالي مورينيو سيتولى قيادة مانشستر يونايتد الموسم المقبل بدلا من فان جال.

وأوضحت الشبكة إن الاتفاق سيتم بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

قبل أن يتم الإعلان بصفة رسمية عن عودة مورينيو إلى الدوري الإنجليزي من جديد، ولكن من بوابة يونايتد.

الحلم الذي تأخر

حلم. هو حلم التواجد في منصب المدير الفني ليونايتد، ولكن مورينيو تلقى صدمة بسبب ديفيد مويس.

السير أليكس فيرجسون اختار مويس كخليفة له في تدريب يونايتد بدلا من مورينيو.

"ليبكي مورينيو" حسبما أكد صحفي إسباني في كتابه عن (الجانب الأسود من مورينيو).

وبعد رحيل مويس تولى راين جيجز المسؤولية ثم فان جال، ولكن على ما يبدو الحلم يقترب الآن.

حلم تواجد مورينيو في كرسي رئاسة المدير الفني ليونايتد، أصبح أقرب الآن.

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