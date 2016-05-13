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إبداعات في المكياج وتسريحات عادية من كان 2016

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الخميس 12-05-2016 19:06

أصبح مهرجان كان السينمائي رمزاً للجمال، حيث تنطلق منه الصيحات الجمالية والابتكارات الجديدة. وككلّ السنوات الماضية، المهرجان هذا العام هو أيضاً خط إلهام لتسريحات الشعر الجديدة وإبداعات المكياج الرائعة.

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أطلت إيفا لونغوريا Eva Longoria بالمكياج السموكي مع الظلال البرّاقة فوق عينيها والرموش المستعارة الخفيفة. هذه التقنية الجديدةهي الأبرز لتكبير العين بشكل طبيعي.

أما بيلا حديد Bella Hadidفبدت جميلة ومميزة بفضل المكياج المميز الذي جعل عظام وجهها تبرز بشكل لافت. في حين أن فيكتوريا بيكهام Victoria Beckhamتألقت بمكياج عينيها الداكن، مع أحمر الشفاه والبودرة الخفيفة. وكانت الشفاه اللامعة والكحل الأسود لافتين مع بليك ليفلي  Blake Lively. كما برزت الشفاه الوردية مع ناعومي واتس  Naomi Watts. ولا يمكن أن تخلو المهرجانات من الشفاه الحمراء الجذابة التي تميزت بها في كان كريستن دانستKristen Dunst. وبالرغم من الابتكارات الجديدة في عالم المكياج لهذا العام في كان، الا أنّه لم يخلُ من المكياج الطبيعي مع فانيسا بارادايسVanessa Paradis التي استخدمت مستحضرات شانيل.

 

أما بالنسبة لتسريحات الشعر، فهي عادية جدّاً حتى الآن، إذ عمدت كل Vanessa Paradisالى  ترك شعرها فضفاضاً. في حين أن إيفا لونغوريا، اعتمدت تسريحة ذيل الحصان النصفية. وظهرت بعض الرفعات الطبيعية في المهرجان، مثل فيكتوريا بيكهام التي اعتمدت رفعة منخفضة مع ترك بعض الخصلات الجانبية، وبيلا حديد Bella Hadid التي اكتفت بتسريحة ذيل الحصان المشدودة. وقد أطلت كريستين دانتس Kristen Dunstبالشعر القصير مع الغرة الجانبية.

 

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