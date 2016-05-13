أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

معجزة ليستر صورة – مشجع يبيع الهواء ' في برطمان ' تخليدا لذكرى التتويج

Google+ Print
معجزة ليستر صورة – مشجع يبيع الهواء ' في برطمان ' تخليدا لذكرى التتويج معجزة ليستر صورة – مشجع يبيع الهواء ' في برطمان ' تخليدا لذكرى التتويج

يميل الناس للاحتفاظ بأشياء معينة لتذكرهم بأوقاتهم السعيدة أو بذكرى معينة أو احتفال ما.

فعلى سبيل المثال لو أردت أن تحتفظ بشيء ما ليذكرك بالتتويج التاريخي لليستر سيتي بلقب الدوري في مباراة إيفرتون فيمكنك الاحتفاظ بتذكرة حضورك لللقاء، قميص موقع من أحد اللاعبين أو وشاح الفريق، أو يمكنك أن تشتري الهواء الذي كان يتنفسه اللاعبون أثناء اللقاء!

نعم، فأحد جماهير ليستر سيتي التي حضرت اللقاء في ملعب كينج باور حيث تسلم الفريق درع الدوري الأول في تاريخه قام بتعبئة 10 أوعية بهواء من الملعب وقت التتويج.

وقام ذلك بعرض الأوعية على موقع "ebay" الخاص بالشراء والبيع عن طريق الإنترنت بسعر 30 جنيه إسترليني للعبوة الواحدة.

وكتب المشجع ليستر على الموقع قائلا:"احتفل مع الفريق بشراء هواء نقي، مأخوذ مباشرة من قلب ليستر في أهم أيام المدينة، يوم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

وأضاف"تملك الآن فرصة تأتي في العمر مرة واحدة وهي أن تملك "برطمان" سعة 1 لتر معبأ بنسيم الفوز عبوة تقليدية محلية الصنع لكنها أيضا نادرة".

يبدو أن معجزات ليستر لن تتوقف بالتتويج بالدوري الأصعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع