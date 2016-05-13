معجزة ليستر صورة – مشجع يبيع الهواء ' في برطمان ' تخليدا لذكرى التتويج

يميل الناس للاحتفاظ بأشياء معينة لتذكرهم بأوقاتهم السعيدة أو بذكرى معينة أو احتفال ما.

فعلى سبيل المثال لو أردت أن تحتفظ بشيء ما ليذكرك بالتتويج التاريخي لليستر سيتي بلقب الدوري في مباراة إيفرتون فيمكنك الاحتفاظ بتذكرة حضورك لللقاء، قميص موقع من أحد اللاعبين أو وشاح الفريق، أو يمكنك أن تشتري الهواء الذي كان يتنفسه اللاعبون أثناء اللقاء!

نعم، فأحد جماهير ليستر سيتي التي حضرت اللقاء في ملعب كينج باور حيث تسلم الفريق درع الدوري الأول في تاريخه قام بتعبئة 10 أوعية بهواء من الملعب وقت التتويج.

وقام ذلك بعرض الأوعية على موقع "ebay" الخاص بالشراء والبيع عن طريق الإنترنت بسعر 30 جنيه إسترليني للعبوة الواحدة.

وكتب المشجع ليستر على الموقع قائلا:"احتفل مع الفريق بشراء هواء نقي، مأخوذ مباشرة من قلب ليستر في أهم أيام المدينة، يوم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

وأضاف"تملك الآن فرصة تأتي في العمر مرة واحدة وهي أن تملك "برطمان" سعة 1 لتر معبأ بنسيم الفوز عبوة تقليدية محلية الصنع لكنها أيضا نادرة".

يبدو أن معجزات ليستر لن تتوقف بالتتويج بالدوري الأصعب.