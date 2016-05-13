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اكتشاف لغز اختفاء جثث الموتى من مقابر إسنا بالأقصر

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اكتشاف لغز اختفاء جثث الموتى من مقابر إسنا بالأقصر اكتشاف لغز اختفاء جثث الموتى من مقابر إسنا بالأقصر
كشف مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الأقصر، واقعة العثور على مقابر جبانة أصفون بمدينة إسنا، بلا جثث للموتى، أن كبار عائلتين بالقرية قرروا نقل جثث أسرهم وذويهم من المقابر القديمة التى تعرضت للتهالك بعوامل الجو والطقس بالمنطقة، إلى مقابر جديدة بمنطقة الجبل للحفاظ على جثث ذويهم من التضرر بالمقابر القديمة.

وأضاف المصدر – الذى رفض ذكر اسمه – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما تردد عن سرقة مجهولين جثث الموتى أمر عارٍ تماماً من الصحة، مشددًا على أن الشرطة فور تلقيها بلاغًا من الأهالى انتقلت قوة أمنية لموقع الجبانة.

وبسؤال أهالى المنطقة وشهود العيان بقرية أصفون، أكدوا أنهم نقلوا جثث المتوفيين من أسرهم وذويهم إلى مقابر جديدة للحفاظ عليها، نظرًا لتهالك المقابر القديمة، وتعرضها لعوامل الجو والطقس شديد الحرارة والمياه الجوفية.


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