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سقوط سيارة ربع نقل فى ترعة المريوطية واحتجاز سيدة بداخلها

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سقوط سيارة ربع نقل فى ترعة المريوطية واحتجاز سيدة بداخلها سقوط سيارة ربع نقل فى ترعة المريوطية واحتجاز سيدة بداخلها
سقطت سيارة ربع نقل فى ترعة المريوطية بطريق شبرامنت بدائرة قسم أبو النمرس، إثر محاولة سائقها تفادى طفلة فاختلت عجلة القيادة من السائق وسقطت السيارة فى الترعة، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى المكان لمحاولة استخراج سيدة بداخل السيارة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية، وبدوره انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة وفريق من الإنقاذ النهرى لمحاولة إنقاذ السيدة المحتجزة داخل السيارة.


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