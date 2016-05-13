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دفاع شريف الروبى: موكلى سيغادر قسم شرطة الجيزة بعد إنهاء الإجراءات

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دفاع شريف الروبى: موكلى سيغادر قسم شرطة الجيزة بعد إنهاء الإجراءات دفاع شريف الروبى: موكلى سيغادر قسم شرطة الجيزة بعد إنهاء الإجراءات
أكد نور فهمى محامى شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 أبريل، سداد الكفالة "1000جنيه" التى قررتها المحكمة، لتأييد قرار إخلاء سبيله الذى صدر ظهر اليوم.

وأوضح "نور" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قسم شرطة الجيزة تسلم أوراق إخلاء سبيل موكله لإنهاء إجراءات صرفه من ديوان القسم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت ظهر اليوم الخميس، تأييد إخلاء سبيل شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 أبريل، وعدلى محمد، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية.


>الجنايات تؤيد إخلاء سبيل المتحدث باسم 6 إبريل وترفض استئناف النيابة

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