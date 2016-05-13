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بالفيديو: جوليا روبرتس تنقذ جورج كلوني برعاية جودي فوستر

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الخميس 12-05-2016 17:20

يستضيف مهرجان كان اليوم العرض الخاص لفيلم " Money Monster" بمشاركة نجميه جورج كلوني وجوليا روبرتس ومخرجة الفيلم النجم جودي فوستر، في صالة لوميير الكبرى في السابعة مساء ضمن احتفالية خاصة بأشهر نجوم السينما في العالم، وسيعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية ولن يرشح لأي جائزة من جوائز السعفة الذهبية.

الفيلم الذي سيعرض في دور العرض الأمريكية غداً للمرة الأولى، تدور أحداثه حول مقدم برامج اقتصادي شهير يدعى لي جيتس ويجسده جورج كلوني يتعرض لعملية سطو مسلح وهو يقدم برنامجه على الهواء مباشرة، ويتم اتخاذهم كرهائن ويحاول هو وفريق عمله بقيادة جوليا روبرتس إنقاذ أنفسهم من هذه الورطة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من كاترينا بالف وجاك أوكونيل ودومينيك ويست وجيانكارلو اسبوزيتو، وجريتا لي وإميلي ميد ومن تأليف آلان ديفيور وجيم كوف إلى جانب كل من جورج كلوني وجوليا روبرتس ومن إخراج جودي فوستر.
شاهد تريلر الفيلم:

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