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"ربيع" السينما اللبنانية .. في مهرجان كان

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الخميس 12-05-2016 17:54

بعد السعفة الذهبية التي نالها اللبناني إيلي داغر من مهرجان كان العام الماضي 2015 عن فيلمه الكرتوني القصير(waves 98)، تبدو فرصة التألق نفسها حاضرة أمام السينما اللبنانية للعام الثاني على التوالي، ولكن بعيداً عن المسابقات الرسمية بعد اختيار الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج فاتشيه بولغورجيان "ربيع" للعرض ضمن أسبوع النقاد بفعاليات الدورة 69 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

الفيلم يروي قصة شاب فاقد البصر ومشتعل البصيرة "ربيع"، يقود فرقة موسيقية، وعندما يقرر التحضير للسفر إلى أوروبا يكتشف أنه إبن بالتبنّي للعائلة التي يعيش في كنفها، هنا يصرّ على خوض عملية البحث عن الحقيقة، ومن هما والداه ليصطدم بأكثر من عقبة ، فهذه الرحلة ستقوده إلى وطن غير قادر على ابراز أي حقيقة أو الغوص في الذاكرة الجماعية أو الشخصية.

يشارك في بطولة الفيلم بركات جبور، وجوليا قصار، وميشال اضباشي، وتوفيق بركات، وجورج دياب، وهو إنتاج مشترك بين راديو وتليفزيون العرب ART وكل منAbout Productions و Rebus Film.

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سيدتي