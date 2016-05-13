ما حقيقة مقتل الصحافية الكويتية فجر السعيد؟

انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام خبراً يشير إلى مقتل الاعلامية الكويتية فجر السعيد، لكن فجر اطلت عبر "تويتر" ونفت الخبر بنفسها عبر مجموعة من التغرديات الساخرة، من بينها تغريدة كتبت فيها" انا ما مت قاعدة على قلوبكم".

وكان خبر موت فجر السعيد قد انتشر يوم الثلاثاء وكتبت الصحافة الكويتية ان المجتمع الكويتي فوجىء بمقتل الكاتبة المثيرة للجدل صباح اليوم الثلاثاء بعد تفجير ارهابي بعد ان شن مسلحون هجوماً دال احدى صالات الزفاف".

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