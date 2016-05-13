بالفيديو: لماذا جمع رامي عياش وزوجته داليدا 500 طفل في أكبر محمية في لبنان؟

ضمن إطار نشاطاتها الشهريّة، نظّمت جمعيّة "عيّاش الطفولة" يوماً تثقيفياً حول البيئة لحوالي 500 طالب وطالبة، في محميّة "أرز الشوف" في جبل لبنان، وذلك بهدف تعريف الطلاب على أهميّة البيئة بشكل عام، والوسائل الممكنة للحفاظ عليها، وأيضاً على المحميّة التي تُعتبر الأكبر في لبنان.

بدأ اليوم البيئي بالتجمّع حول الفطور الصباحي، بحضور رئيس جمعيّة "عيّاش الطفولة" الفنان رامي عيّاش، ونائبة الرئيس داليدا عيّاش، إضافة إلى مدير "محميّة أرز الشوف" نزار هاني، وبمرافقة بعض الإعلاميّين الذين رغبوا بالمشاركة في هذا النشاط إلى جانب الطلاب.

وقبل الإنتقال إلى مدخل المحميّة، كان لرامي دردشة سريعة مع "سيدتي نت" قال فيها " اليوم نشاطنا بيئي بامتياز، ونحن نقوم بتعليم الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة الموسيقى مجاناً، وأحببنا أن يكون اليوم بيئي-ترفيهي لتخفيف ضغط الدراسة عليهم". وتابع: "الجميع يعلم كم أن الدراسة صعبة وترى الطالب يحمل حقيبة أثقل منه، فيوم بيئي في محمية تعتبر من أجمل المحميات في لبنان لا يشكو من شيء".

وبدا رامي سعيداً برؤية الطلاب يضحكون وقال " الله يديم المحبة بينهم، وإن شاء الله بعد هذا اللقاء اليوم، بات لدينا حافز أكثر لتكرار مثل هذا اللقاء حوالي 5 مرات في العام لأنه مهم جداً".

أما داليدا فقد شاركت زوجها رامي هذا اليوم في أول نشاط لها بعد وضع طفلها "آرام" وقالت لـ"سيدتي نت" حاولنا أنا ورامي أن نقوم بتقريب الأطفال من الطبيعة والعمل لمصلحة كل شيء يفيد التعليم ويعززه لدى الأطفال". وأضافت "طبعاً الطبيعة تؤثر على نفسية الطفل فلذلك نحاول أن نقربهم من القصص البعيدة عن التكنولوجيا".

وحول ما يتعلق بـ "آرام" الذي تركته داليدا مع والدتها في هذا اليوم حدثتنا عن شخصيته وأمور كثيرة نكشفها للمرة الأولى قريباً في "سيدتي نت".

وبعد الجولة سيراً على الأقدام داخل المحمية، قام الفنان رامي عيّاش بزرع شجرة أرز تحمل اسم "عيّاش الطفولة" وانتهى البرنامج بعرض ترفيهي زرع البهجة في قلوب الأطفال.

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