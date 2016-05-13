أرقام في الجول – 5 علامات تحققت لأول مرة بفوز الزمالك على بتروجيت

انتصر الزمالك على بتروجيت بهدفين نظيفين تحت قيادة محمد حلمي المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، ومعها خمسة أرقام تحققت لأول مرة.

وسجل محمد إبراهيم هدفي الزمالك في بتروجيت بواقع هدف في كل شوط.

ويستعرض FilGoal.com خمسة أرقام تحققت لأول مرة..

1) محمد إبراهيم

سجل محمد إبراهيم هدفه الأول في الموسم بشكل عام، وضاعفه بثاني أهدافه منذ عودته للزمالك عقب رحلة احتراف غير مكتملة في ماريتيمو البرتغالي.

وأحرز محمد إبراهيم هدفين لأول مرة في مباراة واحدة طوال مسيرته مع الزمالك محليا التي شهدت تسجيله 13 هدفا في الدوري المصري.

لكن محمد إبراهيم أحرز ثنائية واحدة في مسيرته كانت في شباك جازيل التشادي في دوري أبطال إفريقيا عندما فاز الأبيض 7-0 في ذهاب دور الـ64 من دوري ابطال إفريقيا 2013.

2) مايوكا

أصبح المهاجم الزامبي هو أخطر لاعبي الزمالك في مبارياته الأخيرة، إذ ساهم في ثمانية أهداف من إجمالي آخر 10 أهداف للأبيض.

فرغم قدومه في يناير فقط، إلا أن مايوكا ساهم في 8 أهداف للزمالك (سجل 5 وصنع 3) خلال 8 مباريات بدأها كأساسي من إجمالي 38 هدفا سجلهم الأبيض طوال الموسم.

وظهر مايوكا في 11 مباراة فقط مع الزمالك لعب خلالها 642 دقيقة.

وصنع مايوكا هدف الزمالك الأول الذي سجله محمد إبراهيم.

3) الفوز 2-0

لأول مرة هذا الموسم يفوز الزمالك بهدفين نظيفين على الأقل في مباراتين متتاليتين.

حقق الزمالك الفوز بشباك نظيفة هذا الموسم في أربع مباريات متتالية فقط والتي كانت تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" بداية من الداخلية 2-0 ثم إنبي 1-0 والشرطة 1-0 والمصري 1-0.

ورغم أن محمد حلمي هو المدرب السادس للزمالك هذا الموسم بعد جوزفالدو فيريرا ومحمد صلاح وميدو ماركوس باكيتا وماكليش إلا أنه حقق ذلك لأول مرة.

كما حقق حلمي الفوز الأول للزمالك على بتروجيت منذ مباراتين، ويصادف أن مدربين أجنبيين فشلا في الفوز على الفريق البترولي وتعادل فيريرا وباكيتا 1-1 في المواجهتين الأخيرتين.

بينما آخر فوز زمالكاوي على بتروجيت كان تحت قيادة محمد صلاح المدرب المساعد.

4) جنش

لأول مرة في وجود محمود عبد الرحيم جنش حارسا أساسيا للزمالك يحقق الأبيض الفوز بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين.

5) أحمد حمودي

صنع أحمد حمودي الهدف الثاني للزمالك، وهي الصناعة الثانية له هذا الموسم في الدوري المصري بعدما منح فريقه هدفا في غزل المحلة الدور الأول في لقاء انتهى 5-0.

لكن لأول مرة لحمودي مع الزمالك محليا يساهم في هدفين في مباراتين متتاليتين.

إذ سجل اللاعب المعار من بازل هدفه الأول في الدوري المصري مع الزمالك في اللقاء السابق ضد غزل المحلة وفاز الأبيض 2-0.

وصنع حمودي هدف محمد إبراهيم الثاني في بتروجيت.

بعض النتائج تم الاستعانة لأرشيف د. طارق السعيد