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برئاسة مصر..مجلس الأمن يعرب عن “الغضب الشديد” تجاه الهجمات ضد المدنيين بسوريا

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برئاسة مصر..مجلس الأمن يعرب عن “الغضب الشديد” تجاه الهجمات ضد المدنيين بسوريا برئاسة مصر..مجلس الأمن يعرب عن “الغضب الشديد” تجاه الهجمات ضد المدنيين بسوريا

أرشيفية

أعرب مجلس الأمن برئاسة اليوم الخميس، عن “الغضب الشديد” إزاء الهجمات الأخيرة الموجهة للمدنيين في سوريا وخاصة المنشآت الطبية.

واعتمد مجلس الأمن موقف موحد من الأحداث في سوريا بعد مشاورات مطولة قامت بها مصر للتقريب بين وجهات نظر الدول الأعضاء.

وقال صرح السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، والرئيس الحالي لمجلس الأمن، إن الجهود المصرية بالمجلس تنطلق من حرص القاهرة علي الحفاظ علي أرواح المدنيين السوريين الأبرياء الذين يعانون منذ سنوات من جراء الحرب في سوريا، واقتناع مصر بضرورة توجيه المجتمع الدولي لرسالة لأطراف النزاع في سوريا بضرورة وقف استهداف المدنيين والالتزام بإعلان وقف العدائيات، وحث الأطراف علي الإخلاص للعملية السياسية التي تستهدف وقف نزيف الدماء السورية.

وأدان مجلس الأمن العمليات الإرهابية التي تشهدها سوريا، والتي تقوم بها تنظيمات “داعش” و”النصرة” والجماعات المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.

وطالب المجلس بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الخاص بالعملية السياسية، معربًا عن دعمه لجهود المبعوث الأممي ستافان دي مستورا في التوصل إلي تسوية سياسية في سوريا، مؤكدًا أن الشعب السوري هو الذي سيحدد مستقبل بلاده.

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