باستخدام غاز الأرجون و"الرش".. طرق جديدة لعلاج نزيف الجهاز الهضمى

كشف الدكتور محمود عثمان، أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمى بطب عين شمس، ورئيس جمعية دراسة حركية الجهاز الهضمى المصرية، عن أحدث الطرق لعلاج نزيف الجهاز الهضمى العلوى.

وقال الدكتور محمود عثمان خلال مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى والمناظير المنعقد حاليًا بالإسكندرية إن نزيف الجهاز الهضمى يأتى نتيجة قرح والتهابات وعيوب خلقية فى الأوعية المبطنة للمعدة وارتفاع ضغط الوريد البابى ما يسبب القىء الدموى.

وأوضح أن أحدث الطرق فى التعامل مع هذه الحالات هى استخدام الكى عن طريق غاز الأرجون واستخدام دباسات معدنية للسيطرة على الأوردة أو الشرايين النازفة، وأيضًا استخدام رش لمادة رغوية لاصقة تعمل على سد مكان النزيف وذلك فى الحالات التى يكون فيها النزيف شديدًا وغير محدد المكان.

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