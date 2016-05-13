الجعفرى يجدد مطالبة بغداد لأنقرة بخروج القوات التركية من الأراضى العراقية

جدد وزير الخارجية العراقى، إبراهيم الجعفرى، مطالبة بغداد بضرورة خروج القوات التركية من الأراضى العراقـية، وقال: إن انتهاك القوات التركية للأرض العراقية غير مبرر، ويعد خرقا للسيادة ويمثل تجاوزاً على مبدأ حسن الجوار.

جاء ذلك خلال لقاء الجعفرى اليوم الخميس مع سفير تركيا لدى العراق فاروق قايمقجي.. وتم خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائية وتطورات الحرب ضد تنظيم(داعش) الإرهابى، وإنهاء الانتهاك التركى للأراضى العراقية.

وسلم السفير التركى للجعفرى دعوة للعراق للمُشارَكة فى القمة العالمية الإنسانيّة برعاية الأمم المتحدة المزمع عقدها فى إسطنبول خلال شهر مايو الحالى.