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مقتل 16 جهاديا فى غارات شمال غرب سوريا

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مقتل 16 جهاديا فى غارات شمال غرب سوريا مقتل 16 جهاديا فى غارات شمال غرب سوريا
قتل 16 جهاديا على الاقل، بينهم قيادى رفيع فى جبهة النصرة، فى غارات جوية لم تعرف فى الحال هوية الطائرات، التى نفذتها واستهدفت مطارا عسكريا فى شمال غرب سوريا تسيطر عليه الجبهة وفصائل جهادية متحالفة معها، كما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "نفذت طائرات حربية لم تعرف هويتها اكثر من 60 غارة على مطار ابو الضهور العسكرى الذى تسيطر عليه جبهة النصرة ومقاتلون تركستان متشددون فى محافظة ادلب، ما تسبب بمصرع 16 مقاتلا على الاقل بينهم قيادى رفيع فى الجبهة".

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