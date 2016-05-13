السفارة المصرية ببرلين: قدمنا مبادرات لحل أزمة “فريدريش ناومان”

أكدت السفارة المصرية في برلين أن الحكومة المصرية ترحب بعمل المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية في إطار من التنظيم القانوني والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح البيان الذي أصدرته السفارة المصرية في برلين أن نقل مكتب مؤسسة “فريدريش ناومان” من القاهرة إلى خارج مصر قد جاء بناءً على قرار داخلي من مؤسسة ” فريدريش ناومان” وليس بطلب من الحكومة المصرية.

وأشار البيان إلى أن مصر قدمت عدة مبادرات لهذا الغرض، إلا أن الجانب الألمانى لم يجد فيها ما يناسبه.

واستكمل البيان ” تؤكد مصر على أن عمل المؤسسات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية لابد وأن يكون في إطار قانوني، سواء من خلال قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، أو في إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع دول أخرى، وهو ما تم توضيحه خلال لقاء سفير جمهورية مصر العربية في برلين مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية اليوم”.

وأشار البيان إلى أن السفارة المصرية في برلين على أتم الاستعداد لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية وفقًا لهذه الضوابط.