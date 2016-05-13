أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السفارة المصرية ببرلين: قدمنا مبادرات لحل أزمة “فريدريش ناومان”

Google+ Print
السفارة المصرية ببرلين: قدمنا مبادرات لحل أزمة “فريدريش ناومان” السفارة المصرية ببرلين: قدمنا مبادرات لحل أزمة “فريدريش ناومان”

السفير بدر عبد العاطي

أكدت السفارة المصرية في برلين أن المصرية ترحب بعمل المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية في إطار من التنظيم القانوني والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح البيان الذي أصدرته السفارة المصرية في برلين أن نقل مكتب مؤسسة “فريدريش ناومان” من القاهرة إلى خارج قد جاء بناءً على قرار داخلي من مؤسسة ” فريدريش ناومان” وليس بطلب من الحكومة المصرية.

وأشار البيان إلى أن مصر قدمت عدة مبادرات لهذا الغرض، إلا أن الجانب الألمانى لم يجد فيها ما يناسبه.

واستكمل البيان ” تؤكد مصر على أن عمل المؤسسات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية لابد وأن يكون في إطار قانوني، سواء من خلال قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، أو في إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع دول أخرى، وهو ما تم توضيحه خلال لقاء سفير جمهورية مصر العربية في برلين مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية اليوم”.

وأشار البيان إلى أن السفارة المصرية في برلين على أتم الاستعداد لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية وفقًا لهذه الضوابط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير