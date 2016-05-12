الأهلي يكتسح نظيره أسوان برباعية نظيفة ويعزز صدارته للدوري

فاز النادي الأهلي، على نظيره أسوان، بأربعة أهداف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعتهم اليوم الخميس، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الأسبوع 28، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وأحرز المدافع رامي ربيعة، الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 40 من أحداث اللقاء، ثم أضاف المهاجم الجابوني ماليك إيفونا، الهدف الثاني في الدقيقة 41، وقام عبد الله السعيد، بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يختتم مؤمن زكريا، أهداف اللقاء بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 72 من أحداث اللقاء.

وبذلك يرتفع رصيد النادي الأهلي، إلى النقطة 62 في صدارة الدوري، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك، فيما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 31، محتلًا المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الممتاز.